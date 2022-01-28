Британія та ЄС готують нові санкції проти РФ у газовій сфері — Financial Times

Британія та ЄС готують нові санкції проти РФ у газовій сфері — Financial Times

Йдеться про "жорстке обмеження" фінансування та передавання технологічних розробок росіянам у газовій сфері.

Влада Євросоюзу та Британії в координації зі США розробляє нові економічні санкції проти Росії у разі подальшої ескалації проти України. Обмеження зокрема стосуватимуться практично всіх нових газових проєктів РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

Йдеться про "жорстке обмеження" фінансування та передавання технологічних розробок росіянам у газовій сфері. При цьому можливі нові санкції Європи можуть торкнутися низки європейських компаній, які активно інвестують у російський газовий сектор.

Total володіє часткою в "Ямал ЗПГ";

BP — у "Роснафті".

Shell уклала контракт із "Газпромом".

У виданні зазначають, що хоча РФ і є одним із найбільших у світі виробників нафти та газу, вона залежить від сучасних технологій інших держав та співпраці з іноземними компаніями.

Ці санкції — удар по ключовій життєво важливій галузі для РФ.

Раніше повідомлялося, що Європейський Центробанк запросив у банків інформацію щодо плану дій у разі відключення РФ від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив, що уряд країни готовий без вагань і роздумів запровадити жорсткі санкції проти РФ та особисто Володимира Путіна, якщо він наважиться вторгнутися до України.

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