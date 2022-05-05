Британія вдарила санкціями по найбільшому виробнику сталі в Росії: серед співвласників – Абрамович

Велика Британія 5 травня запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, власниками якої є росіяни. Зокрема, співвласником Evraz є російський олігарх Роман Абрамович.

Загалом після розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і понад 100 компаній з РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

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Там пояснили, що металургійна і гірничовидобувна компанія працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії.

Evraz plc виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій у Росії. Британський уряд наголосив, що це має дуже велике значення, адже РФ використовує саме залізницю для переміщення ключових військових постачань і військ на лінію фронту в Україні.

"Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше стримуватиме компанії, що працюють у стратегічних секторах Росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес… Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший спротив України", – йдеться в заяві британського уряду.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії підтримають усі країни-члени ЄС.

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