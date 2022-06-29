Британія вдарила санкціями по другій найбагатшій людині Росії та родичці Путіна

Британія вдарила санкціями по другій найбагатшій людині Росії та родичці Путіна

Британський уряд 29 червня оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

Нова порція санкцій покликана не дозволити росіянам отримати доступ до трастових послуг у Британії.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Окрім того, нові обмеження запроваджені проти групи російських фізичних і юридичних осіб за їхню участь у репресіях цивільного населення та підтримку режиму Асада в Сирії.

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Серед тих, хто потрапив під нові санкції, є друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" Володимир Потанін. Зазначається, що Потанін продовжує накопичувати своє багатство та підтримувати режим російського диктатора Володимира Путіна навіть після вторгнення РФ до України.

До нового списку обмежень потрапила також двоюрідна племінниця очільника Кремля Анна Цивілева, яка є очільницею вуглевидобувної компанії Kolmar Group AG.

"Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто не стане винятком, включно з найближчим оточенням Путіна", – наголосив речник британського уряду.

Нагадаємо, Канада оголосить про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів, які намагаються виправдати війну в Україні.

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