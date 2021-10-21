Британія веде переговори з Україною про продаж зброї - ЗМІ

Британія веде переговори з Україною про продаж зброї - ЗМІ

Зазначається, що перемовини відбуваються вперше "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

Британія веде переговори з Україною про продаж зброї – Лондон надасть ракети для українських патрульних катерів та літаків.

Про це з посиланням на українського дипломата повідомляє The Times.

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Згідно з даними джерела, Міністерство оборони обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати "рій" цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Зазначається, що перемовини відбуваються вперше "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

Нагадаємо:

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю. Йшлося, окрім іншого, про військові катери для українських Військово-морських сил.

для українських Військово-морських сил. 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

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