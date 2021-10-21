Британія веде переговори з Україною про продаж зброї - ЗМІ

Зазначається, що перемовини відбуваються вперше "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".
Британія веде переговори з Україною про продаж зброї – Лондон надасть ракети для українських патрульних катерів та літаків.
Про це з посиланням на українського дипломата повідомляє The Times.
Згідно з даними джерела, Міністерство оборони обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати "рій" цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.
Зазначається, що перемовини відбуваються вперше "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".
Нагадаємо:
- 14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю. Йшлося, окрім іншого, про військові катери для українських Військово-морських сил.
- 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.