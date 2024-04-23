Британія виділила Україні рекордну військову допомогу: реакція Зеленського

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Так, у новому пакеті допомоги від Британії будуть далекобійні ракети Storm Shadow, ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпаси.

"Вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що він з лідером британського уряду також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, Велика Британія 23 квітня оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він міститиме у собі необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.

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