Британія виділила Україні рекордну військову допомогу: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером британського уряду Ріші Сунаком.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Так, у новому пакеті допомоги від Британії будуть далекобійні ракети Storm Shadow, ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпаси.
"Вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що він з лідером британського уряду також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
Нагадаємо, Велика Британія 23 квітня оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він міститиме у собі необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.
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