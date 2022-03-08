Британія вже сьогодні може оголосити про заборону імпорту російської нафти – ЗМІ

Британія вже сьогодні може оголосити про заборону імпорту російської нафти – ЗМІ

Про відмову від газу з РФ наразі не йдеться.

Велика Британія планує заборонити імпорт російської нафти на знак протесту проти вторгнення РФ до України. Відповідне оголошення очікується 8 березня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

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Водночас, за інформацією видання, дедалі менш ймовірною є заборона на російські енергоносії з боку Євросоюзу. Усе через побоювання швидкої інфляції та відплату з боку Росії.

За даними джерел серед британських чиновників, запровадження заборони триватиме кілька місяців, щоб дозволити світовому ринку пристосуватися і заспокоїти людей, які панічно купують бензин. Очікується, що британські міністри виголосять запевнення, що людям не треба буде запасатися пальним, оскільки російська нафта є мінімальною частиною британського енергетичного балансу.

Водночас, за даними чиновників, не буде заборони на російський газ. Проте це питання все ще обговорюється урядом Великої Британії.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти. Усе через залежність від російської нафти та газу, проте Джонсон наголосив, що позбутися залежності від російських нафтопродуктів та газу нині є головним завданням для ЄС.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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