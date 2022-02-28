Британія заборонила заходити до своїх портів суднам, пов'язаних із Росією

Британія заборонила заходити до своїх портів суднам, пов'язаних із Росією

Усе через напад Росії на Україну.

Влада Великої Британії у зв'язку з нападом Росії на Україну ухвалила рішення заборонити суднам, пов'язаним з РФ, захід до британських портів.

Про це йдеться в заяві голови Мінтрансу Британії Гранта Шаппса, повідомляє Euronews.

"Морський сектор є основоположним для міжнародної торгівлі, і ми повинні відігравати свою роль в обмеженні економічних інтересів Росії та притягуванні до відповідальності російського уряду", – йдеться у листі міністра до всіх портів Великої Британії.