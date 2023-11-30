Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Британія закликала збільшити виробництво зброї, аби допомогти Україні виграти війну

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
29
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Британія закликала збільшити виробництво зброї, аби допомогти Україні виграти війну

Девід Кемерон. / Фото: Associated Press

Сукупна економічна міць НАТО значно перевищує РФ.

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти РФ.

Таку заяву він зробив на засіданні НАТО у Брюсселі, повідомляє The Telegraph.

Британський міністр наголошує, що Альянс здатний протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ. Адже, зауважив він, сукупна економічна міць НАТО в 30 разів перевищує російську.

Кемерон закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї. Країни повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними державами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО", – сказав британський міністр.

Нагадаємо, своєю чергою, очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю. Бо, з його слів, "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
29
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація