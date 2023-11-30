Британія закликала збільшити виробництво зброї, аби допомогти Україні виграти війну

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти РФ.

Таку заяву він зробив на засіданні НАТО у Брюсселі, повідомляє The Telegraph.

Британський міністр наголошує, що Альянс здатний протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ. Адже, зауважив він, сукупна економічна міць НАТО в 30 разів перевищує російську.

Кемерон закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї. Країни повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними державами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО", – сказав британський міністр.

Нагадаємо, своєю чергою, очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю. Бо, з його слів, "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

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