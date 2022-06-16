Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила та інших "винуватців путінської війни"

Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила та інших "винуватців путінської війни"

Велика Британія 16 червня оголосила про запровадження нових санкцій, пов'язаних із вторгненням Росії до України, зокрема з примусовою депортацією та усиновленням українських дітей в РФ.

Так, під нову порцію британських санкцій потрапив очільник РПЦ Кирило.

Про це повідомила голова МЗС Британії Ліз Трасс у Мережі.

"Щойно оголошено: я санкціонувала: патріарх Кирило, голова Російської православної церкви та затятий прибічник путінської війни; посібники та винуватці путінської війни, які принесли страждання Україні", – йдеться у дописі міністерки.

Крім того, як повідомили у британському уряді, санкції запроваджено і проти російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за її ймовірну причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей. Так, Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона дозволила насильно вивезти 2 тис. дітей із Луганської та Донецької областей, а також організувала нову політику, спрямовану на їхнє примусове усиновлення в РФ.

Під санкції потрапили також депутат Мосміськдуми, член путінської політичної еліти Сергій Савостьянов, який публічно висловлював підтримку війни в Україні, і Олексій Ісайкін – президента та члена ради директорів групи компаній "Волга-Днепр". Це російська транспортна компанія зі значними повітряними перевезеннями, яка уклала угоду з урядом Росії на створення повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів.

До британського санкційного списку також увійшли чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади – підрозділу, причетного до звірств у Бучі, а також члени так званого Комітету порятунку миру та порядку –організації, що співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області.

"Сьогодні нові санкції зачепили організації, відповідальні за постачання авіаційних запчастин для збройних сил М'янми. Ці нові санкції обмежать військову хунту М'янми, яка дуже залежить від російських авіаційних засобів, і позбавлять Путіна можливості отримувати прибуток від продажу, який фінансує його військову машину", – додали у британському уряді.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента назвали "трьох китів", завдяки яким Україна переможе у війні проти Росії. Один із них – це санкції.

Кислиця про позиції Росії на міжнародній арені і хто їх підтримує

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