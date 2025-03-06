Британія збирає коаліцію добровольців: які країни можуть відправити миротворців в Україну

Коаліція дозволить учасникам діяти спільно та уникнути вето членів НАТО та ЄС, які займають прокремлівську позицію.

Уряд Великої Британії в середу, 5 березня, провів переговори з представниками майже 20 країн, зацікавлених в участі в коаліції добровольців, очолюваної Британією та Францією. Місія коаліції – розгортання миротворчих сил в Україні після укладання мирної угоди.

Про це пише Sky News із посиланням на слова неназваного британського чиновника.

Джерело не уточнило, які країни виявили інтерес до участі у миротворчій місії.

"Переговори показують готовність коаліції добровольців об'єднатися і бажання низки країн зіграти свою роль. Це все ще рання стадія, і ситуація є дуже нестабільною", – додав співрозмовник журналістів.

Що таке коаліція добровольців

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія, Франція та Україна разом працюватимуть над мирною угодою, яка може бути представлена США. Країни, які приєднаються до роботи над цією угодою, сформують "коаліцію добровольців" і можуть зрештою направити своїх солдатів як миротворців до України у разі припинення вогню.

"Це має бути саме коаліція добровольців, тому що є принаймні два члени НАТО – Словаччина та Угорщина – які накладають вето на все, що не подобається Путіну... те саме і з ЄС", – пояснив військовий аналітик, професор Майкл Кларк.

Такий підхід дозволить членам НАТО діяти спільно, але не під егідою НАТО, і не дозволяючи накласти вето країнам, які не схвалюють ці рішення чи не бажають брати участь.

Потенційні члени коаліції добровольців

Ініціативу очолюють Британія та Франція, тому можна з упевненістю припустити, що обидві країни братимуть участь у коаліції. Обидві країни мають потужні армії і є єдиними європейськими державами, які мають власну ядерну зброю.

На думку професора Кларка, до коаліції з великою ймовірністю можуть увійти Фінляндія та країни Балтії – Естонія, Литва та Латвія. Усі вони входять до НАТО та мають спільні кордони з Росією.

При цьому участь Італії залишається під сумнівом. Хоча Кларк не виключає, що країна може бути залучена до процесу, попри конфлікт з приводу ідеї відправлення миротворців до України, що виник минулого тижня між прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Видання з посиланням на анонімне турецьке військове джерело зазначає, що хоча Туреччина ще не ухвалювала конкретних рішень, уряд готовий у разі потреби направити миротворчі війська до України.

Крім того, учасниками коаліції добровольців, швидше за все, стануть Канада та Австралія.

"Канада розглянула, як вона може надати найкращу допомогу, і, як я сказав кілька днів тому, всі варіанти розглядаються", — заявив 5 березня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Своєю чергою прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у понеділок, 3 березня, що він "відкритий" для виправлення миротворчих військ в Україну.

"Наразі обговорюється питання про можливу миротворчість, і з погляду мого уряду ми відкриті для розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому, оскільки Австралія історично відігравала важливу роль у низці областей миротворчості", – сказав він.

Кого точно не буде у коаліції добровольців

Вже відомо, що Польща, Іспанія та Німеччина не планують відправляти миротворців до України з різних причин.

Польща має одну із найсильніших армій у Європі та витрачає на оборону колосальні 4,7% свого ВВП. Але країна стурбована власною безпекою, оскільки має протяжний кордон із РФ та Білоруссю.

"Ми не плануємо відправляти польських солдатів на територію України. Ми надаємо матеріально-технічну та політичну підтримку країнам, які, можливо, захочуть надати такі гарантії у майбутньому", – заявив у лютому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

В Іспанії, здається, дуже багато внутрішніх криз, які не дозволяють їй навіть виділити необхідні 2% ВВП на оборону. Ймовірно, тому питання відправлення миротворців в Україну навіть не обговорюється іспанським урядом.

Німеччина зі своєю найбільшою економікою Європи безперечно відіграє і відіграватиме важливу роль у будь-якій європейській відповіді на війну в Україні. Але зараз у країні відбувається зміна влади – уряд Шольца йде у відставку, а новий уряд ще не сформований.

Канцлер, що йде, неодноразово ставав об'єктом для критики за свою позицію, що "вагається". Раніше він виключив можливість відправлення німецьких військ до України як миротворців, а також відмовився відправити Києву ракети "Таурус".

Фрідріх Мерц, який має змінити його на посаді федерального канцлера, схоже, займає більш радикальну позицію, але, як це позначиться на допомозі Україні, ще доведеться з'ясувати.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп використовує підхід "батога і пряника" проти України та Росії, щоб посадити їх за стіл переговорів.

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