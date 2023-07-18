Британія звернулася до ООН і Путіна: "Не можна допускати, щоб війна тривала ще 500 днів"

Клеверлі закликав Путіна повернути додому російські війська і завершити війну вже зараз.

Світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів, заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Цю заяву міністр зробив час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", – сказав Клеверлі.

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У своїй промові британський міністр нагадав, що Генасамблея ООН не раз закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН і спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"(Мирний – ред.) план президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", – зазначив голова МЗС Великої Британії.

Він додав, що міжнародна спільнота прагне справедливого і міцного миру, тож Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши з України всі свої війська.

"Пане Путіне, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", – закликав Клеверлі.

Він також заявив про необхідність подовжити "зернову угоду", щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що виходячи з ресурсів сторін, розв’язана Росією війна не може затягнутися на роки або перерости в заморожений конфлікт.

Вихід РФ з "зернової угоди"

Щодо "зернової угоди", то її термін дії сплив 17 липня і того ж дня в Росії заявили, що не мають наміру подовжувати цю угоду. Однак там заявили про готовність повернення до неї, якщо будуть виконані вимоги РФ. Тож президент України Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш домовилися співпрацювати для відновлення постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернув увагу, що Росія в одному тексті говорить про припинення "зернової угоди", а в іншому – про зупинення. Міністр назвав позицію РФ безвідповідальним кроком, який ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

У Білому домі водночас порадили Україні перевозити зерно сушею, залізницею, вантажним транспортом.

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