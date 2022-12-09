Британії запропонували проявити лідерство у створенні трибуналу за злочини Росії – Зеленський

Притягнення Росії до відповідальності за агресію – це один із важливих пунктів української формули миру.

У п’ятницю, 9 грудня, у Києві відбулася конференція, яка продовжує лінію міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності та заради пошуку форматів звільнення українців, яких окупанти утримують у полоні.

Про це говорив президент України у традиційному вечірньому зверненні.

"Відчуваємо підтримку як від держав, так і від міжнародних організацій та правозахисних інституцій. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо повідомити конкретні деталі", - пообіцяв український лідер.

Зеленський розповів, що у розмові з прем'єр-міністром Британії обговорив результати візиту першої леді України в Лондон, де у неї був виступ у британському парламенті.

"Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це один із пунктів української формули миру, і для мене дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції", - наголосив президент.

Український лідер нагадав, що формула миру це десять пунктів – "від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії".

"Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі міста й громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Франція разом з європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо збройної агресії Росії в Україні.

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