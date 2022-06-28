Британська армія мобілізується, щоб запобігти війні в Європі – очільник Генштабу

Британська армія мобілізується для протидії новій загрозі, яка постала після того, як Росія застосувала силу для захоплення території в України, та для запобігання війні в Європі.

Масштаб війни в Україні безпрецедентний.

Про це начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив 28 червня, повідомляє Anadolu Agency.

Генерал також зазначив, що внаслідок навмисного обстрілу Росією загинули 4700 мирних жителів, а вісім млн біженців перебувають у русі.

Також читайте Існує реальна загроза виходу війни за межі України: міністр оборони Британії дав невтішний прогноз для Європи

"Внутрішня природа європейської сухопутної війни – це не просто прояв далеких грозових хмар на горизонті. Ми бачимо це зараз", – зауважив Сандерс.

"За всі роки, коли я був у формі, я не знав такої явної загрози принципам суверенітету, демократії та свободі жити без страху насильства, як жорстока агресія президента Путіна та його експансіоністські амбіції", – розповів голова Генштабу Британії.

"Я вважаю, що ми переживаємо такий же глибокий період історії, як і той, який пережили наші предки 80 років тому. І зараз, як і тоді, наш вибір матиме непропорційний вплив на майбутнє", – додав він.

Сандерс також порівняв нинішню ситуацію з часом до Другої світової війни: "Це наш момент 1937 року. Ми не в стані війни, але ми повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в одну війну через неспроможність стримати територіальну експансію".

У своїй першій програмній промові після того, як обійняв посаду головнокомандувача, Сандерс сказав, що "зробить усе, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни".

"Тож відтепер армія зосередиться на мобілізації, щоб протистояти сьогоднішній загрозі, і тим самим запобігти війні в Європі. Це не порив до війни… це натомість прискорення найважливіших частин майбутніх солдатів, смілива програма модернізації, перехід до позиційної стратегії, посилення уваги на боєготовності та загальновійськовій підготовці під час ширшого інституційного оновлення, яке створює культура, яка необхідна для перемоги, якщо буде закликаний цей процес. Ми дамо їй назву "Операція мобілізація" (яка) буде головним фокусом армії в найближчі роки", – пояснив генерал.

Він додав, що мобілізація здійснюватиметься за чотирма основними назвами: підвищення боєготовності, прискорення модернізації, переосмислення тактики війни та перегляд структури армії.

Нагадаємо, Росія відкрито пригрозила завдати ракетних ударів по "центрах ухвалення рішень" країн-членів НАТО.

"Хороший мир" для України та головний союзник: ексклюзив з пані послом Британії Меліндою Сіммонс

Читайте також: