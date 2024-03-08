Британська компанія готова виробляти гаубиці L119 на території України — Камишін

Одна з компаній Британії заявила про можливість виробляти просто в Україні гаубиці для знищення ворожого особового складу та легкої броньованої техніки.

Британська збройова компанія BAE Systems вже готова виробляти 105-мм гаубиці L119 в Україні.

Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Від 7 березня провів зустріч із главою Міноборони Британії Грантом Шаппсом, під час якого було повідомлено про відповідне рішення. Тепер Україна чекає на контракт і фінансування. Також Камишін додав, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні.

Олександр Камишін і Грант Шаппс/ Фото: Мінстратегром

Крім того, Британія збільшить пакет військової допомоги. Камишін запропонував Шаппсу спрямувати ці кошти на фінансування закупівель в українських виробників дронів.

"Обговорили нашу співпрацю з британським think tank у галузі оборони - Royal United Service Institute та університетом St Andrew's", - додав Камишін.

Олександр Камишін і Грант Шаппс / Фото: Мінстратегром

Що відомо про гармату L119

105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп.

105-мм гаубиці здатні ефективно знищувати легко броньовану техніку. Наприклад, розрив 105-мм снаряда поблизу від БМП-1/2 призводить до серйозних пошкоджень корпусу осколками снаряда, в деяких випадках можливе повне знищення машини.

Пряме попадання призведе майже завжди до повного знищення. Також гаубиці вельми ефективні проти фортифікаційних споруд і скупчень живої сили противника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія збільшить витрати на безпілотники для України на 125 мільйонів фунтів стерлінгів ($160 мільйонів), збільшивши загальну кількість поставлених FPV-дронів на понад 10 тисяч.

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