Британська поліція зацікавилася Джонсоном через вечірки на Даунінг-стріт — ЗМІ

З прем'єр-міністром зв'язалася поліція з приводу списку питань.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон отримав анкету від поліції в рамках розслідування вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну в країні.

Про це повідомляє BBC News.

Поліція розіслала анкету електронною поштою більш ніж 50 особам.

Представник Даунінг-стріт підтвердив, що з прем'єр-міністром зв'язалася поліція з приводу списку питань, і що міністр відповість на них.

Раніше Джонсон після публікації доповіді старшої співробітниці апарату британського уряду Сью Грей про скандальні вечірки на Даунінг-стріт вибачився. Кілька прихильників торуй закликали його піти у відставку.

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Вважається, що у 2020-2021 роках на Даунінг-стріт пройшло кілька вечірок у період, коли Лондон перебував у стані суворого локдауну. Крім того, ЗМІ стало відомо, що у травні 2020 року, попри локдаун, в урядовій резиденції було організовано ще одну вечірку. Прем'єр вибачився у парламенті за участь у ній, заявивши, що не розібрався в ситуації і спочатку вважав, що це робочий захід.

Історія з вечірками викликала великий резонанс у Великій Британії.

Слід зазначити, що через вечірку, що відбулася влітку 2020 року, навколо британського уряду вибухнув скандал. Всі британські газети вийшли зі схожими заголовками – про випивку, фарс, заклики до Бориса Джонсона піти у відставку. Після інформації у ЗМІ Джонсон вибачився за свою поведінку, що була на вечірці з напоями.

Як повідомлялося, 16 квітня 2021 року в дні національної жалоби за принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, який тривав з 9 по 17 квітня, колишній директор зі зв'язків з громадськістю Борис Джонсон — Джеймс Слак — влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади.

Зауважимо, що прем'єр Британії Джонсон може позбутися посади через скандал із вечіркою.

Комісія оприлюднила результати розслідування щодо скандальних вечірок Бориса Джонсона