Російський президент-диктатор Володимир Путін виступом перед до федеральними зборами засвідчив, що Росія продовжуватиме війну проти України. У промові глава Кремля традиційно підтримував войовничий тон.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Наголошується, що під час свого вчорашнього виступу Путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах протягом останніх шести місяців. Але "фюрер"не озвучив жодних практичних заходів, які б допомогли вивести РФ з глухого кута на полі бою.

"Путін продовжує вести суперечливу розповідь про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в Росії все гаразд і все йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - йдеться у повідомленні.

Водночас диктатор знову розкритикував Захід. Володимир Путін охарактеризував західні еліти як "символ тотальної безпринципної брехні" та оголосив про призупинення участь у Договорі про ядерну зброю.

Промова диктатора Путіна

Володимир Путін 21 лютого виступив з посланням до федеральних зборів РФ. Зокрема, у промові вктре заявив, що нібито не Росія розв’язала війну. Натомість звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Американські аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що у словах Путіна було мало конкретики про війну в Україні. Зокрема, у його виступі не було сформульовано конкретних цілей чи намірів.

Президент Володимир Зеленський прокоментував "послання" та ядерні погрози очільника Кремля. За його словами, РФ вже стала спілкуватися як терорист, а єдина відмінність між Москвою та терористами у тому, що терористи в масках, а в Москві навіть не приховують своїх облич.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Путін показав свою неактуальність і розгубленість. Подоляк зауважив, що глава Кремля сам наголосив, що Росія перебуває в безумовному "таёжном тупике".

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