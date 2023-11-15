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Британська розвідка розкрила ціль публічної активності Путіна останнім часом

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Британська розвідка розкрила ціль публічної активності Путіна останнім часом

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін активізувався у публічному просторі перед початком своєї виборчої кампанії.

Кремлівські політтехнологи намагаються представити Путіна перед росіянами "патріотичним" кандидатом.

Про це повідомляє розвідка Британії у Twitter.

09 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну комбіновану прес-конференцію та публічну телефонну розмову до кінця року. Минулого року такий захід скасували, ймовірно, через те, що Росія зазнала гучних військових невдач в Україні протягом тижнів до того.

Тепер кремлівські політтехнологи розглядатимуть цей захід як важливий етап в очікуваній кампанії Путіна, спрямованій на забезпечення його п'ятого президентського терміну на виборах у березні 2024 року. Він, найімовірніше, оголосить свою кандидатуру до кінця 2023 року, каже британська розвідка.

Нині ж Путін зі шкіри пнеться, аби показатися привабливим кандидатом для росіян. 10 листопада 2023 року він відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генерального штабу РФ генералом Валерієм Герасимовим і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

"Це вже другий візит Путіна до штабу за останні чотири тижні: ймовірно, це свідчить про його постійні зусилля, спрямовані на те, щоб виставити себе "патріотичним" кандидатом напередодні передвиборчої кампанії", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що в Росії наступного року можуть відбутися не вибори президента країни-терористки, а “вибори Путіна” або людей, які на нього схожі.

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Дата публікації
Перегляди
391
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