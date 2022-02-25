Британська розвідка розповіла про ситуацію в Україні та повідомила, чи є небезпека для Львова

Британська розвідка опублікувала свої дані.
Згідно з останніми даними британської оборонної розвідки, Росія досягла "обмеженого прогресу" у нападі на Україну в п’ятницю.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter .
"Бої тривають у ключових місцях. Сьогодні Росія досягла обмеженого прогресу, і Україна зберігає контроль над ключовими містами. Міністерство оборони України повідомляє, що російські війська прибули до передмістя Києва", - йдеться у повідомленні розвідки.
"Російські удари та артилерійський вогонь тривали всю ніч і до самого ранку", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Великої Британії додали, що "не бачать жодних ознак ударів у Львові".
Read below for an update from Defence Intelligence: pic.twitter.com/TGJq09M9hy— Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 25, 2022