Британська розвідка розповіла про ситуацію в Україні та повідомила, чи є небезпека для Львова

Британська розвідка розповіла про ситуацію в Україні та повідомила, чи є небезпека для Львова

Британська розвідка опублікувала свої дані.

Згідно з останніми даними британської оборонної розвідки, Росія досягла "обмеженого прогресу" у нападі на Україну в п’ятницю.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

"Бої тривають у ключових місцях. Сьогодні Росія досягла обмеженого прогресу, і Україна зберігає контроль над ключовими містами. Міністерство оборони України повідомляє, що російські війська прибули до передмістя Києва", - йдеться у повідомленні розвідки.

"Російські удари та артилерійський вогонь тривали всю ніч і до самого ранку", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Великої Британії додали, що "не бачать жодних ознак ударів у Львові".