Британські політики закликали Трампа переглянути стосунки з Маском: що трапилось

Представники трьох найбільших партій Великої Британії в приватних бесідах закликали союзників Дональда Трампа переглянути його стосунки з Ілоном Маском після того, як мільярдер і керівник Tesla зробив низку провокаційних заяв щодо політики цієї країни, зокрема підтримавши представника крайнього правого толку.

Про це пише Bloomberg.

Необхідність перегляду відносин між Дональдом Трампом і Ілоном Маском виникла після того, як Маск у соцмережі X (Twitter) зробив провокаційні заяви про внутрішню політику Британії та підтримав ультраправого лідера партії Reform UK Найджела Фараджа. Лейбористи, консерватори та Reform UK зараз обговорюють, чи зможе альянс між Маском і Трампом тривати довго та які ризики несе публічна активність мільярдера.

Під час нещодавніх обговорень з союзниками Трампа деякі з них висловили стурбованість, що пости Маска шкодять репутації обраного президента, навіть серед його прихильників у Великій Британії. Британські політики звернули увагу на це на тлі розчарування деяких прихильників Трампа щодо впливу Маска на майбутню адміністрацію США.

Один з співрозмовників агентства припустив, що публічна сварка Маска з Фараджем може призвести до охолодження його стосунків з Трампом. Деякі союзники Трампа висловлювали занепокоєння щодо активності Маска в інтернеті, а інші британські політики зазначили, що він переступив межу дозволеного, і тепер може становити загрозу для президента.

Нагадаємо, Ілон Маск у своїй соцмережі Х закликав провести нові вибори у Великій Британії, критикуючи прем'єра Кіра Стармера та його діяльність. Він також підтримав звільнення ультраправого активіста Томмі Робінсона та заявив, що лише партія Найджела Фараджа Reform UK може "врятувати" країну.

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