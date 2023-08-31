Британський міністр оборони Бен Воллес йде у відставку

Воллес перебував на посаді чотири роки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 31 серпня подав заяву про відставку. Він перебував у кріслі очільника Міноборони чотири роки.

Про це він лаконічно повідомив у своєму Twitter.

"Це все, шановні! Було честю служити цій великій нації", - написав Воллес.

Воллес також написав листа прем’єр-міністру Ріші Сунаку. Він високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював від 2016-го, а також реакцію уряду на війну Кремля проти України.

"Міністерство оборони повернулося на шлях, аби знову стати світовим класом із людьми світового класу. Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші збройні сили, і ця повага лише зросла після війни в Україні", - написав він.

Тим часом видання Sky news пише, що прем'єр-міністр Ріші Сунак сьогодні призначить нового очільника Міністерства оборони. Головним претендентом називають нинішнього міністра енергетичної безпеки Гранта Шеппса.

Нагадаємо, Воллес ще місяць тому заявив про наміри піти з посади: "Я прийшов у політику до шотландського парламенту 1999-го. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка.

Видання Politico назвало кандидатів на посаду. Зокрема, до списку потрапили Джеймс Гіппі, який наразі є другим за значимістю політиком у Міністерстві оборони, а також лідерка палати громад Пенні Мордаунт.

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