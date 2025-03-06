Британський міністр їде до США, щоб просити відновити допомогу Україні, - FT

Зеленський також схвалив план Парижа, який в Лондоні називають "поетапними" зусиллями з припинення війни.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наступного тижня вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. Під час переговорів політики планують обговорити параметри європейського плану миру в Україні та про відновлення допомоги Києву.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, план містить угоду про постачання корисних копалин між Вашингтоном і Києвом, про готовність підписати яку заявив президент України Володимир Зеленський. Велика Британія і Франція розглядають це як перший етап плану, який вони сподіваються запропонувати президенту США Дональду Трампу.

Зеленський також схвалив план Парижа, який в Лондоні називають "поетапними" зусиллями з припинення війни - починаючи з перемир'я для припинення морських і повітряних атак. Зрештою, саме це призведе до розгортання європейських військ для забезпечення повного припинення вогню.

Напередодні візиту Гілі британські офіційні особи підтвердили, що, хоча остаточні деталі плану ще не узгоджені, "параметри вже визначені". Міністр Британії спробує переконати Гегсета, що Штатам необхідно буде надати військову "підтримку" європейським силам, якщо вони хочуть стримати подальшу агресію Кремля, а це те, що Трамп досі відмовлявся робити.

"Це робота в процесі", - висловився один британський чиновник.

Гілі також закличе американців відновити призупинену військову допомогу Україні в межах зусиль із забезпечення того, щоб Зеленський перебував у "найсильнішій позиції" на мирних переговорах із Москвою.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що офіційно представлять план Трампу. Даунінг-стріт відмовилася коментувати, коли британський прем'єр може повернутися до Вашингтона для переговорів. В Лондоні усвідомлюють, що адміністрація США пильно стежить за тим, що уряд Великої Британії говорить про Україну, зокрема в соціальних мережах.

Напередодні зустрічі Гілі з Гегсетом міністр оборони Великої Британії наполягав на тому, що англо-американські відносини "такі ж міцні, як і завжди" і "підкреслюються спільною прихильністю до свободи і демократії". Він повторив заклики до Британії та Європи "ще більше активізуватися, щоб узяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку, і ми це робимо".

"Перед обличчям глобальних загроз, що зростають, ми зміцнюємо наші зв'язки як союзники по НАТО, зміцнюючи нашу національну безпеку та економічну безпеку", - наголосив він.

Нагадаємо, The New York Times повідомило про те, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер п’ять днів обговорювали, як змінити підхід до американського лідера Дональда Трампа після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

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