Британський прем'єр розповів, чи можна Росію виключити зі складу G20

G20 ширша група країн, ніж G7.
Агресорку Російську Федерацію не можна виключити із країн "Великої двадцятки" незважаючи на заклики деяких західних політиків.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступ на саміті СОР27 у Єгипті.
"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7", - наголосив очільник уряду Британії.
З його слів, Лондон тісно працює з партнерами по G20, аби передати сигнал про те, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.
До слова, напередодні саміту G20 Сунак заявив, що Росія стає "державою-вигнанцем".
Нагадаємо, Верховна Рада України звернулася до учасників G20 із проханням виключити Росію зі складу цієї організації. За відповідну постанову проголосували 310 нардепів.
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