Британський прем'єр розповів, чи можна Росію виключити зі складу G20

Агресорку Російську Федерацію не можна виключити із країн "Великої двадцятки" незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступ на саміті СОР27 у Єгипті.

"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7", - наголосив очільник уряду Британії.

З його слів, Лондон тісно працює з партнерами по G20, аби передати сигнал про те, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

До слова, напередодні саміту G20 Сунак заявив, що Росія стає "державою-вигнанцем".

Нагадаємо, Верховна Рада України звернулася до учасників G20 із проханням виключити Росію зі складу цієї організації. За відповідну постанову проголосували 310 нардепів.

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