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Британський прем'єр Стармер відповів, чи може Путін після мирних переговорів знову напасти на Україну

Британський прем'єр Стармер відповів, чи може Путін після мирних переговорів знову напасти на Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / Фото: скриншот з відео

Кір Стармер заявив, що не довіряє Путіну, проте вірить Трампу та Зеленському.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не довіряє Путіну та вважає, що російський диктатор знову нападе на Україну, як тільки-но отримає таку можливість. 

Про це він сказав в інтерв'ю BBC

Стармер зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки, оскільки ніхто не довіряє Путіну. Британський політик зазначив, що Росія навіть після мирних переговорів може знову напасти на Україну. 

Стармер також сказав, що довіряє Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.

В інтерв'ю BBC його запитали, чи "зробив Зеленський щось погане", і Стармер відповів, що ні, додавши, що український президент хоробро служить своїй країні як лідер воєнного часу з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Стармер каже, що те, що відбувається зараз - це справжній "момент крихкості" в Європі.

Нагадаємо, сьогодні стартує саміт у Лондоні.

Також Британія та Франція разом з Україною хочуть створити новий мирний план, а потім представити його США.

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