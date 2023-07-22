Британський соціолог пояснив, чому Путін думає стабільно, але вчиняє по різному

Британо-американський соціолог і фахівець із Росії Сем Грін з лондонського Кінгс-коледжу розповів, яких аналітичних помилок можна припуститися, намагаючись передбачити майбутню поведінку російського диктатора Путіна на основі зовнішніх спостережень за ним.

Про це інформує BBC.

Він зазначив, що в останні тижні стало модно міркувати, що Путін спробує вбити голову терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина як помсту за заподіяне приниження. На цю тему говорив навіть директор ЦРУ Білл Бернс.

Грін пояснив, що в основі цього висновку лежить припущення, що Путін мстивий і практикує замахи на своїх критиків, політичних опонентів або тих, кого він сприймає як "зрадників". Хоча російська держава категорично заперечує свою причетність до всіх замахів на опонентів режиму за останні 20 років.

"Допущення Бернса про те, що помста прийде, ґрунтується на аналізі минулих закономірностей поведінки: оскільки Путін мстився за нелояльність у минулому, ймовірно, що він так діятиме і в майбутньому. І нічого принципово невірного в такому підході до аналізу немає, крім того, що він нас підвів напередодні війни", — пише Сем Грін.

Соціолог зазначив, що повномасштабне вторгнення в Україну, з усіма ризиками та витратами, що воно спричинило, по суті, стало розривом із колишніми закономірностями поведінки Путіна.

Грін заявив, що замість того, щоб ставити запитання "Що Путін робив у минулому?" і екстраполювати відповідь на майбутнє, потрібно запитувати себе: "Чому Путін на цей стимул відреагував таким конкретним способом?" і потім намагатися застосувати його розумовий процес у наступних обставинах, пише Грін. І це зовсім не спроба залізти до Путіна в голову, що неможливо. Завдання полягає в тому, щоб "читати поведінку Путіна як відображення тих викликів та можливостей, які він сприймає у навколишньому світі".

"Іншими словами, метод Бернса виходить з того, що звички та дії у Путіна стабільні, тому він у майбутньому продовжить робити речі, схожі на те, що він робив у минулому. Мій метод виходить з того, що у Путіна стабільні звички мислення, а дії — необов'язково. Чому? Тому що обставини змінюються, і в міру того, як вони змінюються, Путін теж стає іншим", — міркує соціолог.

На його думку, так можна пояснити, чому Євген Пригожин, який влаштував озброєний заколот, на волі, а Ігор Гіркін, який лише лаяв Путіна в соцмережах, — у в'язниці. Це означає, що з точки зору Путіна Пригожин вичерпав свою силу, подальші репресії тільки створять додаткові проблеми або це просто не пріоритет.

Для нього, припускає політолог, важливіше знайти тих нелояльних, хто ще не почав діяти — звідси чутки про чистки генералів та арешт Гіркіна.

"Додайте до цього очевидне бажання Путіна і міністра оборони Шойгу заткнути критику ведення ними війни, і арешт Гіркіна посилає іншим "диванним генералам" корисний сигнал, що є певні лінії, які переходити не можна", - підсумував Сем Грін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії готують репресії проти затятих патріотів РФ. Серед них, зокрема, Ігор Стрєлков-Гіркін, Захар Прилєпін, Олег Царьов та інші.

Крім того, ми раніше інформували, що 21 липня затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Його забрали просто з дому близько полудня. У квартирі Гіркіна співробітники Слідчого комітету РФ провели обшуки.

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