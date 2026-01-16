Брюссель розглядає двоступеневий вступ України до ЄС з обмеженими правами – FT

Європейська комісія обговорює радикальну зміну правил розширення ЄС / © Associated Press

Європейська комісія розглядає можливість запровадження двоступінчастої моделі вступу до Європейського союзу, яка потенційно дозволить Україні приєднатися до блоку значно швидше за діючі процедури.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела у Брюсселі.

«Єврокомісія готує попередні пропозиції, які передбачають відхід від стандартної моделі розширення ЄС, яка діє від початку 1990-х років», — зазначають журналісти.

Згідно з обговорюваною концепцією, Україна могла б отримати формальний статус члена ЄС без повноцінного права голосу на самітах лідерів та засіданнях Ради міністрів. Водночас Києву відкривався б поетапний доступ до єдиного ринку Євросоюзу, аграрних субсидій, а також до фондів регіонального розвитку — у міру виконання конкретних зобов’язань вже після вступу.

У самій Єврокомісії, однак, визнають: повна відповідність усім критеріям членства може вимагати до десяти років масштабних реформ. У Брюсселі також розуміють, що для президента Володимира Зеленського перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом під час обговорення потенційно болісних компромісів у рамках мирного врегулювання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть повпливати на рішення «деяких держав», які проти вступу України в Євросоюз.

Європейські чиновники заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, нереальний.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «невизначеним утворенням». Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б «стан війни» ЄС із Росією та війну на території Угорщини.