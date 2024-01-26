Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації

Пропонується надати можливість бронювати співробітників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку Кабміну.

У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes.

Співавтор законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха розповів, що пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку уряду. Головною умовою для цього буде те, що компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки до державного бюджету.

Так, зараз розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тис. грн за кожного заброньованого працівника. Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

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За словами Наталухи, за різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

Видання з посиланням на законопроєкт вказує, що на сьогодні в Україні заброньовано 538 тис. чоловіків, включно з держслужбовцями та працівниками військових адміністрацій.

До слова, раніше ТСН.ua пояснив, на якому етапі зараз перебуває новий законопроєкт про мобілізацію: чому "затихли" нардепи і коли буде рішення Ради.

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