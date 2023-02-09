Брянську область Росії нібито атакували БПЛА-камікадзе: звинувачують "українських націоналістів"

Про це стверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За попередньою інформацією, нібито всі дрони були збиті. Про тип безпілотників не уточнюється.

Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збиті всі дев'ять. Дякуємо нашим захисникам! Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», — заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Інформацію про нібито атаку поширюють у соцмережах. Хоча у місцевих пабліках про "напад" дронів немає жодного слова.

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Слід зазначити, що звинувачення в атаках українських військових є традиційним для російської влади.

Нагадаємо, 29 січня влада російської Курської області заявила про "бавовну". Зазначається, що нібито відбувся обстріл селища Червоножовтневе Глушківського району.

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