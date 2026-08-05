Володимир Зеленський з Весом Стрітінгом

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Зеленський відзначив, що цей візит відбувається одразу після чергового російського удару. Він поінформував міністра про наслідки цієї атаки. Також Зеленський попередив, що Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими.

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«Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз — на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, — як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння — і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною», — сказав президент.

Також сторони обговорили санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Дональд Трамп відмовив Україні у ракетах Patriot.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні противник випустив по Києу 24 балістичні ракети, чотири протикорабельні ракети та 115 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 98 дронів, однак жодної з ракет перехопити не вдалося.

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