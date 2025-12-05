Британія готова передати Україні понад £8 млрд заморожених російських активів — The Times

Британський прапор / © pixabay.com

Велика Британія готує фінансовий пакет підтримки України.

За інформацією The Times, Лондон готовий передати Україні значну частину заморожених російських активів, що зберігаються на території країни. Уряд вважає, що російський диктатор Володимир Путін становить пряму загрозу безпеці та процвітанню Великої Британії, а тому фінансова допомога Україні є стратегічно важливою.

Видання зазначає, що цей крок є частиною ширшої міжнародної кампанії, мета якої — посилити економічний та політичний тиск на Кремль. Британія веде переговори з Європейським Союзом та іншими партнерами, включно з Канадою, щодо створення пакета підтримки Україні обсягом до £100 млрд.

За оцінками The Times, такий пакет міг би покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки — як для продовження оборони у війні проти Росії, так і для відновлення країни у разі досягнення мирної угоди.

Участь Лондона в процесі розглядається як ключова для забезпечення узгодженості міжнародних рішень щодо використання заморожених російських активів.

У Єврокомісії стверджують, що використання заморожених активів Росії є найкращим способом покриття витрат для допомоги Україні. Запропонована позика на 140 мільярдів євро не передбачає конфіскації коштів Росії, а буде повернута лише за умови, що Москва спочатку сплатить воєнні репарації Києву.