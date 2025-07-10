Британія готова відправити війська до України: міністр оборони назвав умову

Британська армія. / © Associated Press

Реклама

Велика Британія готова направити солдатів до України для “підсилення” припинення вогню з агресоркою Росією у межах реалізації планів "коаліції рішучих".

Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, повідомляє Express.co.uk.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон проведуть переговори з іншими країнами, які приєдналися до “Коаліції охочих”. Очікується, що Париж і Лондон нададуть основну частину військових сил, хоча план також вимагає підтримки з боку США.

Реклама

Гілі запитали, чи включає це можливість направлення військ до України для підтримки припинення вогню?

“Так. Прем'єр-міністр (Великої Британії Кір Стармер - Ред.) завжди чітко заявляв, що готовий ввести війська до України, щоб допомогти посилити припинення вогню”, - відповів Гілі.

Раніше надходили повідомлення про те, що Британія відмовилася від планів відправлення миротворчих сил до України через небажання президента США Дональда Трампа підтримати цю пропозицію. Втім, коментарі міністра оборони показують, що від цієї ідеї у Лондоні не відмовилися.

Британський міністр оборони також заявив, що для захисту Європи буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців, оскільки Британія та Франція активізують військову співпрацю.

Реклама

З його слів, на франко-британському саміті обговорюватимуться також і питання стримування двох країн «перед екстремальними загрозами» в Європі.

“Ми тісно співпрацюємо у військовій сфері, тому ми оголосимо про нову координацію щодо ядерної співпраці, досліджень, навчань, випробувань і координації нашого стримування перед обличчям екстремальних загроз, з якими можуть зіткнутися наші країни в Європі…”, - наголосив Гілі.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висунув умову для введення британських миротворців до України. Він переконаний, що захист з боку США є необхідною складовою для потенційного введення миротворчих сил.

Дата публікації 14:55, 16.06.25 Кількість переглядів 759 Екстрена зустріч! Макрон пішов проти Трампа? Ситуація Ізраїлю та Ірану - приховані факти