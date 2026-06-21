Британія готує для України зброю, яку США не зможуть обмежити: деталі від Bloomberg

Велика Британія / © Unsplash

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Велика Британія розробляє недорогу далекобійну зброю, яку можна буде розгорнути в Україні без залежності від американських компонентів і даних.

Про це повідомили представники британського Міноборони, передає Bloomberg.

За словами джерел, у найближчі місяці у Великій Британії та Україні мають пройти випробування трьох систем британської розробки. Йдеться про проєкти компаній MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace.

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Мета програми — передати нову зброю на фронт протягом року. Проєкт отримав назву Brakestop і був запущений наприкінці 2024 року, однак його реалізацію пришвидшили для підтримки України.

Очікується, що нова зброя буде менш точною і менш потужною, ніж крилаті ракети Storm Shadow виробництва MBDA. Водночас вона має коштувати приблизно вдвічі дешевше за англо-французький аналог.

Головна відмінність нових систем — відсутність американських компонентів і залежності від американських даних. За словами посадовців, це зробить зброю оперативно незалежною.

Таку вимогу висунув уряд Великої Британії. Лондон, як і інші європейські столиці, занепокоєний надмірною залежністю від оборонної промисловості США на тлі зміни американської політики щодо Європи.

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Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон проведе шестимісячний аналіз своєї військової присутності в Європі. Європейські країни готуються до сценарію, за якого американська підтримка може суттєво скоротитися.

Україна вже використовує ракети Storm Shadow для ударів по російських цілях. Ці високоточні ракети повітряного базування мають дальність понад 250 км і летять на малих висотах завдяки поєднанню інерціальної навігації, GPS та навігації за рельєфом місцевості. Вартість однієї ракети оцінюють приблизно в 1 млн доларів.

Нові британські системи не зможуть знищувати укріплені бункери, однак матимуть бойову частину масою щонайменше 225 кг. Це дозволить їм завдавати значної шкоди цілям.

За вимогами британського уряду, нова зброя має бути наземного базування і вражати цілі на відстані понад 500 км. Орієнтовна вартість однієї системи без бойової частини має становити близько 400 тис. фунтів стерлінгів, або приблизно 529 тис. доларів.

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За даними джерел, усі три компанії, які вийшли у фінальний етап конкурсу, заявляють про готовність виробляти щонайменше 40 одиниць зброї на місяць уже через три-чотири місяці після отримання замовлення.

Компанії також можуть спробувати продавати ці системи безпосередньо Україні або іншим європейським країнам, навіть якщо не отримають основний контракт від британського уряду.

Також нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 752 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 996 млн дол.

Оголошення про військову підтримку пролунало після заяви прем’єр-міністра Великої Британії на саміті G7. Раніше Лондон також повідомив про виділення 210 млн фунтів стерлінгів, або близько 278 млн дол., із британського фонду експортного фінансування для забезпечення електроенергією українських атомних електростанцій.

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