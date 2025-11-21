Британія і Німеччина різко відповіли на спроби нав'язати Україні "мир" з Росією

Війна. / © Associated Press

Пропозиція щодо мирної угоди з агресоркою Російською Федерацією повинна мати згоду України. Цей принцип має бути в основі справедливого та тривалого миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Bloomberg.

"Будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України, оскільки європейські лідери прагнуть забезпечити вирішення питань регіональної безпеки на переговорах під керівництвом США щодо припинення війни", - сказав британський прем'єр-міністр.

Він наголосив, що майбутнє України “має визначатися лише нею самою”. За словами Стармера, про цей принцип не варто забувати.

Таку думку має і очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, пише The Guardian. З його слів, багато деталей все ще потребують доопрацювання, адже лише Київ може вирішувати питання компромісів.

“З моєї точки зору, це не справжній план, а просто перелік тем. Я вважаю, що завданням сторін переговорів є визначити це”, - наголосив Вадефуль.

З його слів, важливо, аби Україна могла обговорювати ці питання “з сильної переговорної позиції”. Адже, додав він, саме Київ “вирішуватиме, на які компроміси йти”.

Нагадаємо, Sky News пише про те, що Україна і Європа не можуть повністю відкинути “мирний план”, запропонований Сполученими Штатами Америки. Адже, наголошує видання, є ризик відштовхнути Дональда Трампа. Існують побоювання, що команда американського президента шукає способи дозволити йому повністю піти від цього конфлікту, звинувативши українську непоступливість у провалі його дипломатії.

Зауважимо, висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, “щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці”. Вона наголосила, що не йдеться про жодні поступки з російського боку, з огляду на те, що «в цій війні один агресор і одна жертва».