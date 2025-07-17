Ще одна країна може приєднатися до Німеччини, щоб купити зброю Україні

Британія може приєднатися до закупівлі зброї для України / © defence-ua.com

Реклама

Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для подальшої передачі Україні. Цю інформацію підтвердив лідер Лейбористської партії Кір Стармер, натякнувши на ранні стадії обговорень між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами. Метою цих кроків є зміцнення обороноздатності України на тлі агресії Росії.

Про це пише Bloomberg.

Закупівля озброєння та роль Дональда Трампа

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, рішення ще не прийнято, але дискусії вже йдуть.

Реклама

«Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні», — заявив Стармер під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Його запитали, чи приєднається Велика Британія до плану Дональда Трампа щодо надання ракет Patriot Україні шляхом продажу європейським союзникам. Цього тижня Дональд Трамп пообіцяв збільшити постачання зброї для України. Він також пригрозив запровадити 100% «вторинні тарифи» проти Росії, якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Трамп заявляє, що країни-члени НАТО оплатять постачання зброї Україні. Варто зазначити, що одна батарея Patriot коштує понад $1 мільярд, а ракети до системи — близько $4 мільйонів кожна.

Читайте також Мерц обговорив з Трампом постачання Україні ракет для Patriot

Німецька ініціатива та майбутні поставки

Берлін вже прагне профінансувати придбання двох батарей Patriot для Києва та розглядає можливість купівлі ракетної системи середньої дальності Typhon у США. Інші європейські країни, включно з Великою Британією, наразі ще не взяли на себе таких зобов’язань.

Реклама

«Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку „Патріотів“ до України за короткий проміжок часу», — повідомив Мерц у четвер.

Він додав, що «їх також необхідно транспортувати та встановлювати. Це питання не годин, а днів і тижнів».

Посилення співпраці Британії та Німеччини

У четвер Кір Стармер і Фрідріх Мерц підписали новий «Кенсінгтонський договір». Цей документ включає зобов’язання двох країн надавати взаємну допомогу в разі збройного нападу, поставити нову ракетну систему далекого радіуса дії протягом наступного десятиліття та тісно співпрацювати у сфері експортних ліцензій на спільні системи озброєння.

Візит Мерца до Великої Британії відбувся після більш офіційного державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона минулого тижня, який став першим європейським лідером, що відвідав Велику Британію після Brexit.

Реклама

Нагадаємо, Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot для України. Однак походження цих систем і подальші деталі постачання поки що є предметом додаткових консультацій.