Британія передумала відправляти війська до України: The Times назвала причину

Британські військові / Фото ілюстративне British Army

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Велика Британія передумала і більше не хоче відправляти війська до України.

Про це пише The Times.

Джерела повідомили, що відправлення сухопутних військ вважається занадто ризикованим через ймовірність масштабнішої війни в разі зриву угоди про припинення вогню з Росією.

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Судячи з пом’якшення підходу, Британія та Європа більше не планують розміщувати сухопутні сили для охорони ключових міст, портів та атомних електростанцій з метою забезпечення миру.

Очікується, що такий перегляд військової підтримки України може призвести до того, що Москва перегляне свої «червоні лінії» задля досягнення мирної угоди.

Замість цього британські та французькі військові інструктори будуть спрямовані на захід України. Це дозволить формально виконати обіцянку про розміщення військ на українській території, але вони не перебуватимуть на лінії фронту, не охоронятимуть ключові об’єкти та не захищатимуть українських солдатів.

Західна авіація має забезпечити контроль повітряного простору України та прикриття західних військовослужбовців, які перебувають на суходолі. Туреччина, згідно з найімовірнішим сценарієм, відіграє морську роль у цих планах.

Постачання зброї з Великої Британії та Європи триватиме, щоб Україна зберігала сильні позиції в разі порушення Росією умов мирної угоди.

Остаточні рішення наразі не ухвалені, і британське Міністерство оборони наголошує, що не збирається повністю відмовлятися від ідеї відправлення військових — у будь-якому вигляді — на територію України.

Джерело, яке бере участь в обговореннях щодо створення «коаліції охочих», прокоментувало плани з відправлення десятків тисяч наземних військ так: «Ризики надто високі, а сил для такого завдання недостатньо. Це завжди була позиція Великої Британії. Франція, навпаки, наполягала на більш жорсткому підході».

«Присутність західних інструкторів сама собою дає відчуття впевненості, але це не стримувальний фактор і не сила захисту», — додало джерело, наголошуючи на тому, що небезпека втягування в ширшу війну в разі зриву перемир’я вважається занадто серйозною.

Також існує побоювання, що розгортання масштабного контингенту в Україні може послабити східний фланг НАТО безпосередньо у країнах-членах Альянсу.

За інформацією видання, британські та французькі офіційні особи намагаються переконати президента Трампа зустрітися з Володимиром Зеленським у суботу, після похорону Папи Римського, щоб згладити напруженість і просунутися у переговорах.

The Times стверджує, що операція Interflex — місія навчання українських військових на території Великої Британії — завершиться до кінця року. Навчання буде перенесене на Львівщину.

Проте в Україні є побоювання, що будь-які навчальні підрозділи можуть бути виведені за перших ознак загрози, як це вже сталося з британськими військовими напередодні повномасштабного вторгнення.

«Зараз наше завдання — знайти точку дотику, за якої Україні не доведеться відмовлятися від усіх своїх принципових позицій», — додало дипломатичне джерело видання.

Раніше Британія розглядала можливість розмістити в Україні свій військовий контингент терміном на п’ять років.