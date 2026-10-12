Британія підтримала енергетичне перемир’я між Україною та РФ, яке оголосив Трамп

Енді Бернем та Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Велика Британія підтримує запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією після заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наголосив, що Росія протягом вихідних посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, інформує The Standard.

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«Росія посилила свої удари по енергетичній інфраструктурі України протягом вихідних. Це атака на українських мирних жителів, яка занурює їх у холод і темряву», — заявив Бернем.

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Він також висловив підтримку заклику Трампа до тривалого припинення ударів по енергетичних об’єктах.

«Велика Британія рішуче підтримує сьогоднішній заклик президента Трампа до негайного початку тривалого енергетичного перемир’я. Я обговорював це з Володимиром Зеленським учора: Україна готова до цього, якщо Росія припинить свої атаки. Це найкращий шлях до повернення енергоносіїв і пального на світові ринки», — наголосив британський прем’єр.

У неділю Трамп зробив ще одну гучну заяву. У соцмережах він повідомив про нібито негайне запровадження енергетичного перемир’я між Росією та Україною.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемирʼя у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — написав президент США.

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Водночас Трамп не навів жодних подробиць щодо умов домовленості чи механізму її виконання.

Зеленський, коментуючи заяву американського президента, наголосив, що припинення ударів по енергетичних об’єктах було б позитивним кроком для всіх сторін. Однак він повідомив, що після допису Трампа Росія завдала удару по електростанції в Києві та енергетичних об’єктах у Харкові.

В інтерв’ю американському телеканалу ABC Зеленський також підтвердив готовність організувати вибори в Україні, якщо Росія погодиться дотримуватися режиму припинення вогню протягом 60 днів.

Тим часом Трамп, який прагне знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді, у п’ятницю заявив про домовленість щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального з Росії.

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Раніше повідомлялося, що Росія досі розглядає пропозицію президента США Дональда Трампа щодо «енергетичного перемир’я», першим етапом якого може стати взаємне припинення атак на нафтопереробні заводи.

Ми раніше інформували, що голова МЗС України Андрій Сибіга розповів партнерам про новий удар Росії по енергетиці, попри заяву Трампа щодо перемир’я.

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