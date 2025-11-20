- Дата публікації
Британія підтримала ініціативу Трампа щодо миру в Україні та наголосила: Росія може завершити війну вже завтра
Велика Британія заявила, що Росія здатна припинити війну негайно, якщо виведе свої війська з України, та підтримала прагнення президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.
Велика Британія висловила підтримку зусиллям Сполучених Штатів, спрямованим на завершення російсько-української війни.
Це стало реакцією на повідомлення Reuters про те, що адміністрація Трампа пропонує Києву погодитися на рамкову мирну угоду, яка передбачає поступки щодо територій та озброєнь.
У МЗС Великої Британії заявили, що саме Росія несе повну відповідальність за продовження бойових дій та має всі можливості для їхнього негайного припинення.
Особливо підкреслили у відомстві пряму вимогу до Кремля: ”Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення".
У Лондоні також наголосили, що поділяють прагнення Дональда Трампа покласти край війні, однак ключ до миру — у руках Москви.
Нагадаємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ, Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною.