Британія підтримала ініціативу Трампа щодо миру в Україні та наголосила: Росія може завершити війну вже завтра

Британський прапор

Велика Британія висловила підтримку зусиллям Сполучених Штатів, спрямованим на завершення російсько-української війни.

Це стало реакцією на повідомлення Reuters про те, що адміністрація Трампа пропонує Києву погодитися на рамкову мирну угоду, яка передбачає поступки щодо територій та озброєнь.

У МЗС Великої Британії заявили, що саме Росія несе повну відповідальність за продовження бойових дій та має всі можливості для їхнього негайного припинення.

Особливо підкреслили у відомстві пряму вимогу до Кремля: ”Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення".

У Лондоні також наголосили, що поділяють прагнення Дональда Трампа покласти край війні, однак ключ до миру — у руках Москви.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ, Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною.