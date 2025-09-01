Британія підтримала план Трампа щодо України: що чекає на мирні переговори

Лондон / © Pixabay

Великобританія висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа покласти край війні в Україні та зробити гарантії безпеки для європейських союзників “дуже надійними”.

Про це під час виступу у Палаті громад повідомив міністр оборони Джон Хілі, передає Sky News.

Міністр зазначив, що Великобританія вітає прагнення Трампа завершити “цю жахливу війну” та активно працювати над гарантіями безпеки для союзників України.

Хілі підкреслив, що наразі ведуться переговори про те, як союзники України можуть забезпечити майбутню мирну угоду. За його словами, чекають на подальше підтвердження вкладів від партнерів і союзників.

Міністр також наголосив, що багато в чому форма розгортання будь-якої коаліції добровольців залежатиме від умов мирної угоди, а подробиці наразі не розкривають, щоб “не робити росіян мудрішими” і не посилювати позиції Путіна у майбутніх переговорах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.