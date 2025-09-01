ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

Британія підтримала план Трампа щодо України: що чекає на мирні переговори

Лондон вітає прагнення Дональда Трампа досягти миру в Україні та забезпечити надійні гарантії безпеки. Водночас деталі переговорів не розкриваються, щоб не зміцнювати позиції Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Лондон

Лондон / © Pixabay

Великобританія висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа покласти край війні в Україні та зробити гарантії безпеки для європейських союзників “дуже надійними”.

Про це під час виступу у Палаті громад повідомив міністр оборони Джон Хілі, передає Sky News.

Міністр зазначив, що Великобританія вітає прагнення Трампа завершити “цю жахливу війну” та активно працювати над гарантіями безпеки для союзників України.

Хілі підкреслив, що наразі ведуться переговори про те, як союзники України можуть забезпечити майбутню мирну угоду. За його словами, чекають на подальше підтвердження вкладів від партнерів і союзників.

Міністр також наголосив, що багато в чому форма розгортання будь-якої коаліції добровольців залежатиме від умов мирної угоди, а подробиці наразі не розкривають, щоб “не робити росіян мудрішими” і не посилювати позиції Путіна у майбутніх переговорах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie