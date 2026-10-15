Британія попередила США про наслідки поступок Росії: чим це загрожує світу

Вес Стрітінг / © UK Parliament

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Для України цей рік був сильним через те, що лінія фронту майже не зрушила. Водночас поступки агресорові матимуть наслідки для всього світу, а не лише для Європи.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

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За словами урядовця, вчасне гарантування безпеки вимагає значно менших ресурсів, ніж подальше подолання наслідків глобальних конфліктів.

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Він наголосив, що захищати мир сьогодні коштує значно дешевше, ніж відновлювати його завтра. Також очільник оборонного відомства зазначив стійкість українських військових та зростання їхньої майстерності в боях.

«Це був сильний рік для України. Лінія фронту майже не зрушила з місця. Українці пройшли шлях від тих, кого навчають, до тих, хто сам проводить навчання», — зазначив міністр.

Крім того, Вес Стрітінг застеріг міжнародну спільноту, зокрема США, від поступок агресорові щодо територій і суверенітету України. Він наголосив, що хоча Україна й розташована далеко від Америки, наслідки силової зміни кордонів і винагородження агресії відчує весь світ, а не лише Європа.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поскаржився, що його американський колега Дональд Трамп займає «неправильний бік» у російсько-українській війні.

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Також прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс запропонував європейцям випивати на одне пиво на рік менше, щоб спрямувати ці гроші на допомогу Україні.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС має знайти додаткові гроші для України через великий дефіцит її бюджету 2027 року.

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