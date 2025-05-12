Британія скликає керівництво МЗС Євросоюзу для обговорення підтримки України і безпеки в Європі

Прапор Великої Британії / © Associated Press

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У понеділок, 12 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі проведе зустріч з європейськими колегами для обговорення подальшої підтримки України та посилення оборонної співпраці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Зустріч відбудеться напередодні саміту прем’єр-міністра Кіра Стармера з лідерами країн Європейського Союзу, який заплановано на наступний тиждень.

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Леммі вестиме переговори з представниками Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Євросоюзу.

«Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України — він є екзистенціальним для Європи в цілому», — заявив глава британського МЗС.

Очікується, що Леммі оголосить про нові санкції проти осіб, які підтримують російську агресію, а також закликатиме до зміцнення безпеки в Європі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав українську сторону «негайно погодитися» на запропоновані Росією переговори.

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Ми раніше інформували, що керівник Федеральної канцелярії Торстен Фрай заявив, що попри заяву президента США Дональда Трампа, у Німеччині наполягають, що переговори з Росією щодо миру слід розпочинати лише після повного припинення вогню.