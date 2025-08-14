Британія скорочує плани миротворчої місії в Україні: що обіцяють тепер

Кір Стармер / © Associated Press

Велика Британія переглянула свої наміри щодо розміщення великого контингенту миротворчих сил в Україні після досягнення можливої домовленості про припинення вогню. Натомість Лондон обіцяє зосередитися на більш гнучких місіях безпеки та тиску на Росію через нові економічні санкції.

Про це пише The Times.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідерами країн ЄС. За словами британського лідера, у західних партнерів є «реальні військові плани» щодо підтримки України після завершення активної фази війни, але вони стали «більш реалістичними» у порівнянні з початковими пропозиціями.

Первісно планувалося розміщення до 30 тисяч військових для охорони портів і ключових міст України, проте цей варіант визнали надто ризикованим і складним для реалізації. Тепер пропонують обмежитися місіями з патрулювання повітряного простору над Західною Україною, підготовкою українських військових та розмінуванням акваторії Чорного моря.

Стармер наголосив на важливості створення так званої «коаліції охочих» — групи країн, готових гарантувати дотримання Росією умов потенційного мирного договору. Він зазначив, що на переговорах із західними лідерами було досягнуто «помітного прогресу» і зараз є «реальний шанс» на укладення угоди.

Втім, не всі в Європі підтримують масштабне військове залучення. Деякі держави висловили побоювання, що присутність великого контингенту поблизу зони конфлікту може призвести до прямої ескалації з боку Росії.

Лондон водночас готує новий пакет «жорстких санкцій» проти Кремля, який може включати розширення торгових обмежень, заморожування активів та інші економічні заходи. За словами Сармтера, ці дії спрямовані на те, щоб змусити Москву піти на поступки.

Відомо, що президент Трамп раніше дав Росії 50 днів для досягнення домовленості, а згодом продовжив термін до кінця цього тижня. Він також погрожував запровадити 100-відсоткові мита проти країн, які продовжать торгівлю з РФ, зокрема на постачання нафти.

Серед додаткових ініціатив обговорюється конфіскація заморожених російських активів у ЄС на суму понад 260 мільярдів євро. Однак поки частина європейських столиць не готова підтримати цей крок.

Очікується, що коаліційні сили, якщо їх місія буде затверджена, зосередяться на:

патрулюванні неба над Україною літаками «Тайфун» та F-35;

підготовці українських військових у відносно безпечних регіонах;

логістичній підтримці та забезпеченні озброєння;

розмінуванні Чорного моря та відновленні безпечного судноплавства.

Стармер підкреслив, що будь-яка миротворча місія не передбачатиме участі у бойових діях на лінії фронту. Метою є забезпечення стабільності, відновлення інфраструктури та повернення України до нормального життя після війни.

Нагадаємо, союзники України розглядають «можливість поступового послаблення санкцій» проти Російської Федерації, якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню.

Втім, за словами співрозмовників, план передбачає повторне застосування санкцій у разі будь-яких порушень. Разом з тим потрібні чіткі військові, економічні та політичні гарантії для України.

Вони сподіваються, що 15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться чинними протягом цього періоду часу), перш ніж зможе настати більш структурована пауза в бойових діях в Україні.