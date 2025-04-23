Британія та Франція розглядають сценарій обміну територій України на гарантії безпеки - WSJ

Прапор Британії. / © Associated Press

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Британські та французькі посадовці відкриті до сценарію, за яким Україна прийме поточні лінії контролю в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку, за словами особи, яка знає про переговори.

Про це пише The Wall Street Journal.

Але Франція та Сполучене Королівство віддадуть перевагу угоді, яка визнає контроль над територіями, захопленими Росією в України під час війни, лише фактично, подібно до припинення вогню, яке завершило Корейську війну.

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Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки на зустрічі в Лондоні між Україною та Європою, надали план щодо врегулювання війни. Нібито він складатиметься із семи пунктів.

Один з пунктів стосується окупованих територій. Вашингтон пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом. Втім, визнання буде виключно з боку Штатів.

Водночас зупинка вогню заморозить лінію фронту, що дасть змогу Путіну зберегти майже всі ці території. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Однак ці території російськими визнані не будуть. Окрім тогоЮ під контроль США буде передано Запорізьку АЕС.