Британія та Франція розгорнуть війська в Україні: Стармер пояснив, коли саме

Велика Британія та Франція планують розгорнути свої збройні сили на території України одразу після досягнення мирної угоди для забезпечення стабільності та зміцнення гарантій безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання «Коаліці охочих».

«Тож можна сказати, що після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові бази по всій Україні», — підтвердив Кір Стармер.

Згідно з офіційною заявою британського прем’єр-міністра, ці «багатонаціональні сили для України» стануть інструментом стратегічного запевнення, який допоможе країні повернутися до стабільного життя та відновити власний оборонний потенціал.

Він зауважує, що підписана декларація створює необхідну правову базу для присутності французьких і британських контингентів на українській землі, що дозволить їм безпосередньо залучатися до захисту повітряного та морського простору держави. Окрім цього, союзники зосередяться на відродженні Збройних сил України, готуючи їх до викликів майбутнього.

Окремим стратегічним кроком стане створення мережі військових хабів, які будуть розташовані по всій території України. Ці центри слугуватимуть опорними точками для розгортання сил та функціонуватимуть як захищені об’єкти для задоволення оборонних потреб Києва.

Що відомо про декларацію

Нагадаємо, Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про розгортання західних сил.

Після засідання «Коаліції охочих» Україна, Франція і Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території.

Документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки. На засіданні домовилися, що чисельність української армії після припинення війни становитиме до 800 тисяч осіб.

Також Зеленський пояснив, чи готові США контролювати припинення вогню в Україні.