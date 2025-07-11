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Британія та Франція збільшать кількість миротворців для України
Париж і Лондон мають намір суттєво посилити свої спільні експедиційні сили, збільшивши їхню чисельність до 50 тисяч військових.
Франція та Велика Британія планують розширити спільні експедиційні сили (CJEF) до 50 тисяч військовослужбовців. Такі підрозділи потенційно можуть брати участь у стабілізаційній місії в Україні після припинення бойових дій.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Le Figaro.
«Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою», — наголосив Макрон.
Президент Франції пояснив, що йдеться про підрозділи, чисельність яких може зрости вп’ятеро у порівнянні з нинішнім складом. Основу цих сил становитимуть французькі та британські військові, але передбачено залучення й інших європейських партнерів.
«Це буде кістяк, сформований навколо Франції та Британії, здатний об’єднати інших європейських партнерів», — уточнив Макрон.
За його словами, CJEF стане вагомим елементом як для НАТО, так і для оборонного потенціалу ЄС.
«Партнерство CJEF додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи», — заявив президент Франції.
Єлисейський палац повідомив, що така структура діятиме під назвою Франко-британські об’єднані сили. Очікується, що вони можуть стати основою для сил заспокоєння, які буде розгорнуто в Україні в разі припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели віртуальний саміт з іншими учасниками цього об’єднання країн, які надають підтримку Україні.
Ми раніше інформували, що Кір Стармер і Еммануель Макрон домовляються про історичну ядерну співпрацю на тлі загроз для Європи.