Британія та Франція збільшать кількість миротворців для України

Еммануель Макрон та Кір Стармер / © Associated Press

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Франція та Велика Британія планують розширити спільні експедиційні сили (CJEF) до 50 тисяч військовослужбовців. Такі підрозділи потенційно можуть брати участь у стабілізаційній місії в Україні після припинення бойових дій.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Le Figaro.

«Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою», — наголосив Макрон.

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Президент Франції пояснив, що йдеться про підрозділи, чисельність яких може зрости вп’ятеро у порівнянні з нинішнім складом. Основу цих сил становитимуть французькі та британські військові, але передбачено залучення й інших європейських партнерів.

«Це буде кістяк, сформований навколо Франції та Британії, здатний об’єднати інших європейських партнерів», — уточнив Макрон.

За його словами, CJEF стане вагомим елементом як для НАТО, так і для оборонного потенціалу ЄС.

«Партнерство CJEF додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи», — заявив президент Франції.

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Єлисейський палац повідомив, що така структура діятиме під назвою Франко-британські об’єднані сили. Очікується, що вони можуть стати основою для сил заспокоєння, які буде розгорнуто в Україні в разі припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели віртуальний саміт з іншими учасниками цього об’єднання країн, які надають підтримку Україні.

Ми раніше інформували, що Кір Стармер і Еммануель Макрон домовляються про історичну ядерну співпрацю на тлі загроз для Європи.