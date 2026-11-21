Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг / © Офіс президента України

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Велика Британія спільно з європейськими союзниками готова долучитися до відновлення спроможностей Збройних сил України після завершення бойових дій, щоб українська армія могла стримувати майбутні загрози та захищатися від них. Лондон налаштований розпочати таку підтримку одразу після припинення бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, протокольну частину якої транслював «Укрінформ».

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Відновлення ЗСУ після війни

За словами Стрітінга, Велика Британія та її союзники мають намір не лише підтримувати Україну під час війни, а й допомогти їй підготуватися до майбутніх безпекових викликів.

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Він згадав про проведені цього тижня в Польщі навчання багатонаціональних сил для України, які продемонстрували готовність партнерів перейти від заяв до практичних дій.

Міністр наголосив, що союзники готові долучитися до відновлення українських Збройних сил, щойно бойові дії припиняться. Йдеться про формування армії, здатної ефективно стримувати потенційних противників і захищати країну від нової агресії.

«Ми готові й сповнені рішучості зробити крок уперед у ту саму мить, коли припиняться бойові дії», — заявив Стрітінг.

Він також висловив задоволення результатами навчань у Польщі та подякував усім країнам і військовослужбовцям, які взяли в них участь.

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Захист європейської безпеки

Глава британського оборонного відомства пояснив, що підтримка України є не лише моральним обов’язком союзників, а й безпосереднім захистом їхніх національних інтересів.

За його словами, перемога Росії у війні проти України створила б небезпечний прецедент для всього світу, продемонструвавши іншим агресивним державам, що вторгнення до суверенних країн та їхня окупація можуть залишитися без належної відповіді.

Стрітінг підкреслив, що британці та європейці мають усвідомлювати спільність безпекових інтересів з Україною.

«Лінія фронту України — це також і наша лінія фронту за свободу та демократію», — наголосив міністр.

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Він додав, що Велика Британія зацікавлена в успішному завершенні війни та досягненні переговорного миру, умови якого будуть прийнятними для України.

Гарантії безпеки для України

Окремо Стрітінг згадав про майбутні гарантії безпеки для України. На його думку, питання подальшої підтримки української держави та її захисту після завершення війни мають бути узгоджені в межах мирного процесу.

Міністр запевнив, що британська підтримка України має практичний характер і ґрунтується на розумінні того, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом обговорив посилення української протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Зокрема, йшлося про пошук додаткових ракет для систем ППО, здатних перехоплювати балістичні цілі.

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