Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова істерично відреагувала на можливість розміщення британських військ в Україні. Представниця Кремля цинічно заявила, що це «продовжить війну, а не припинить її».

Про це повідомляє Reuters.

Підставою для істерики представниці зовнішньополітичного відомства держави-агресорки стала газетна публікація міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в якій він написав: «Я хочу бути міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться».

Захарова відреагувала на слова британського міністра у коментарі російським пропагандистам, назвавши його думку «помилковою».

«Розгортання британських військ в Україні не означатиме кінця війни, а радше продовження конфлікту та збільшення ризику широкомасштабного військового протистояння за участю багатьох інших держав», — заявила речниця МЗС РФ.

Водночас вона повторила традиційні погрози Кремля про те, що держава-агресорка розглядатиме будь-які іноземні війська в Україні як законні цілі.

Як відомо, Франція та Велика Британія як країни-лідерки «коаліції охочих» заявили про намір направити війська до України після досягнення перемир’я у війні з Росією.

У січні цього року президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання миротворчих військ в Україні у разі досягнення мирної угоди.

Згідно з франко-британським планом, після припинення вогню в Україні будуть створені військові центри та збудовані безпечні об’єкти для зберігання зброї та військової техніки з метою задоволення оборонних потреб нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно російська розвідка вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів. Коментуючи цей «вкид», заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерними ударами по країнах Заходу та українських об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі звинувачення звичайною риторикою Кремля, яка використовується для політичного тиску.