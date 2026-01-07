Британський експерт пояснив, чому Росія повинна погодитися на мирну угоду

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Укладення мирної угоди з Україною — це найкраще, на що Росія може розраховувати. Надалі ситуація для держави-агресорки може різко погіршитися.

Таку думку висловив колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон в коментарі «24 каналу».

За його словами, Кремль уже невдовзі буде відчувати брак як фінансових, так і людських ресурсів.

Британський експерт прогнозує, що російська армія невдовзі не зможе більше комплектуватися за рахунок в’язнів і представників нацменшин, яких вона надсилає на фронт.

«Молоді люди з еліти Москви й Петербурга все частіше вирушатимуть на передову. Коли це станеться, олігархи та заможна меншість в Росії почнуть серйозно ставити питання про доцільність цієї війни», — вважає де Бреттон-Гордон.

Він додав, що російська економіка уже на межі краху, а ціни на нафту, яка дозволяла поповнювати воєнну казну Кремля, падають.

«Тепер, коли Індія та інші країни отримали від Трампа вказівку не купувати російську нафту, а також беручи до уваги, що світова ціна нафти падає нижче ніж 40 доларів, то скарбниця Росії спорожніє. Путін не може виробляти боєприпаси і танки без грошей», — наголосив де Бреттон-Гордон.

Він зауважив, що російський народ вже давно страждає від інфляції, величезних відсоткових ставок, навіть ціни на основні продукти надто високі.

«З огляду на те, що гроші в Росії закінчуються, врешті решт військова машина Путіна зупиниться. Він не зможе довго продовжувати війну, оскільки вичерпуються фінансові та людські ресурси, боєприпаси, — підсумував британський експерт.

Нагадаємо, за даними української розвідки, минулого року у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали. Цього року поповнення може бути ще більшим.