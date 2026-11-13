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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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«Будь ласка, без сюрпризів»: Мерц різко звернувся з вимогою до Трампа

Мерц занепокоєний переговорами Трампа з Путіним, які можуть відбутися незабаром.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Мерц і Трамп.

Мерц і Трамп. / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не робити «жодних сюрпризів» щодо України під час запланованих наступного тижня переговорів із диктатором Росії Володимиром Путіним у Китаї.

Про це очільник німецького уряду заявив на полях зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, повідомляє Sky News.

З його слів, деякі учасники зустрічі побоюються, що майбутні переговори можуть перетворитися на «другий Анкоридж». Він закликав Білий дім не робити «сюрпризів» під час переговорів із Росією та продовжувати координувати дії з Європою й Україною.

«Тому я хочу чітко передати наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, жодних сюрпризів. Продовжуйте діяти разом із командою Європи та командою України», — наголосив Мерц.

Саміт в Китаї — що відомо

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що саміт Путіна, Трампа та Сі під загрозою зриву. За інформацією співрозмовників видання, Пекін вимагає максимальної передбачуваності від майбутнього заходу. Водночас Вашингтон наполягає на відсутності суворих меж.

Водночас Reuters повідомляє, що Штати все ж опрацьовують можливість проведення зустрічі президента Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимир Путіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї наступного тижня.

Окрім того, за даними західних ЗМІ, Путін хоче домовитися з Трампом і Сі про Україну за спиною Києва. «фюрер» хоче домовитися про припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах і без залучення президента України Володимира Зеленського.

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