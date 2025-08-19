"Будь реалістом": Трамп закликав Путіна зустрітися із Зеленським і обговорити вимоги

Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання. Але це потрібно робити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Axios.

Як зазначило джерело видання, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним.

За словами українського посадовця, Трамп погодився з цим.

Axios повідомляє, що коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він сказав російському диктатору, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги. Водночас американський лідер закликав Путіна бути «реалістом».

Нагадаємо, 18 серпня президент США Дональд Трамп зв’язався «з російською стороною», що запропонувала провести двосторонню зустріч у форматі Україна-Росія, а потім тристоронню: Україна-Росія-США. Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що «готовий до всіх форматів». Зокрема, до зустрічі з Путіним.

Журналіст Барак Равід повідомив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися до кінця серпня. Це може бути першим прямим діалогом Зеленського й Путіна за тривалий час. Втім, де саме можуть зустрітися лідери, невідомо. Зокрема, президент Франції як варіант називає швейцарську Женеву, а Reuters з посиланням на джерела в Білому домі пише про Угорщину.