"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме тяжкі наслідки": Боррель і Блінкен обговорили нарощування сил РФ

"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме тяжкі наслідки": Боррель і Блінкен обговорили нарощування сил РФ

Вони підтвердили підтримку Європейським союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нарощування військової сили Росії навколо України.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на Європейську зовнішньополітичну службу.

Розмова представників двох країн відбулася після того, як Боррель відвідав Україну, зокрема лінію дотику на сході країни.

"Вони підтвердили підтримку Європейським союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод", — йдеться у повідомленні.

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Блінкен і Боррель наголосили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме тяжкі наслідки та високу ціну.

Сторони обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після пропозицій РФ щодо поглядів на механізми безпеки у Європі.

Держсекретар США та голова дипломатії ЄС підтвердили міцність партнерства Сполучених Штатів та Євросоюзу та спільну відданість трансатлантичній безпеці та протидії спільним викликам безпеки.

Вони домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського Союзу.

Раніше Блінкен заявив, що переконаний, що РФ прагне кинути виклик міжнародній системі. За словами Блінкена, дії Москви загрожують створити новий прецедент у Європі, коли предметом обговорення стають основні міжнародні принципи, життєво важливі для миру та безпеки щодо непорушності кордонів та територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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