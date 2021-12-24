Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки: у ЄС закликали Росію припинити ескалацію

Боррель і Кулеба домовилися підтримувати тісні контакти.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель на фоні нарощення російських військ біля кордонів нашої держави заявив, що будь-яка військова агресія Росія проти України "матиме величезні наслідки". Він наголосив на необхідності деескалації Росії та повного виконання Мінських домовленостей.

Про це він сказав 23 грудня під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба дипломатичної служби ЄС.

"Високий представник підтвердив тверду та постійну підтримку Євросоюзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну. Він наголосив на необхідності деескалації Росії та повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться у пресрелізі за підсумками розмови.

Боррель також прокоментував ультиматуми Росії щодо неприйняття України до НАТО.

"ЄС тісно співпрацює з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями, зокрема щодо двох проєктів договорів, що впливають на архітектуру європейської безпеки, представлених Росією. Будь-яка справжня дискусія про безпеку в Європі має спиратися на зобов’язання ОБСЄ та ООН – справжні опори архітектури європейської безпеки – і не призводити до їх розмивання. ЄС залишається відданим праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній політиці та політиці безпеки", - наголосив голова європейської дипломатії.

Боррель і Кулеба також домовилися підтримувати тісні контакти.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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